Мэр Нижнекамска: «Созвездие-Йолдызлык» – это частица Татарстана, которая ярко светит

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Нижнекамске состоялся зональный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Он объединил более тысячи участников из Заинского, Сармановского и Нижнекамского районов, сообщает пресс-служба фестивального движения.

Фестиваль проходит под личным патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Длящийся круглый год проект дает представителям молодежи Татарстана возможность творческой реализации независимо от места проживания, что соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Фестиваль "Созвездие-Йолдызлык" – это частица Татарстана, которая ярко светит. Этот год особенный – фестиваль юбилейный. Это огромный труд всей команды движения, которые болеют всей душой за нашу культуру. Мы знаем, что ее нужно закладывать с самого детства. Человек, который прошел через эту школу, всегда будет стремиться к лучшему. Такие проекты делают жизнь интереснее», – прокомментировал событие глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

На этом зональном этапе члены жюри отсмотрели более 170 номеров. Такие этапы пройдут в десяти городах Татарстана и продлятся до начала апреля.

«Наши таланты – это будущее. Этот год мы посвящаем 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Уверена, нашу историю никто не сможет исказить. От души хочется поздравить всех участников с весной», – заявила бессменный председатель жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», народная артистка РФ и РТ, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая, профессор государственной консерватории имени Назиба Жиганова Зиля Сунгатуллина.

Каждый зональный этап объединяет участников сразу из нескольких районов Татарстана, где они могут показать свои таланты. Многие из них на протяжении всего года участвуют в мероприятиях движения.

«В этом году мы ездили на летнюю творческую смену "Созвездия-Йолдызлык". Там у нас было множество мастер-классов и интересных мероприятий. Мы учились правильно петь, танцевать, вести себя на сцене. Благодаря этим знаниям мы сделали наши номера лучше и приехали покорять зональный этап в Нижнекамске», – поделились впечатлениями участники народного хореографического ансамбля «Мирас» из Заинска.