Радмир Беляев сообщил о кадровом назначении в Совете Нижнекамского района
На деловом понедельнике в Нижнекамске мэр города Радмир Беляев сообщил о новом кадровом назначении в Совете Нижнекамского муниципального района. Начальником протокольно-организационного отдела Совета назначена Гульназ Ахметвалиева.
«Гульназ Нурисламовна работает в администрации города с 2022 года и зарекомендовала себя как добросовестный, исполнительный и эффективный сотрудник, стремящийся к профессиональному развитию», – отметил Беляев.
По его словам, опыт, накопленный Ахметвалиевой за эти годы, будет полезен на новом посту, где перед ней стоят задачи по обеспечению слаженной работы отдела, качественной подготовке мероприятий и контролю за исполнением регламентных процедур.
«Поздравляем Гульназ Нурисламовну с назначением. Рассчитываем на ее инициативность и профессионализм», – подчеркнул мэр.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.