Политика 6 апреля 2026 11:31

Радмир Беляев сообщил о кадровом назначении в Совете Нижнекамского района

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

На деловом понедельнике в Нижнекамске мэр города Радмир Беляев сообщил о новом кадровом назначении в Совете Нижнекамского муниципального района. Начальником протокольно-организационного отдела Совета назначена Гульназ Ахметвалиева.

«Гульназ Нурисламовна работает в администрации города с 2022 года и зарекомендовала себя как добросовестный, исполнительный и эффективный сотрудник, стремящийся к профессиональному развитию», – отметил Беляев.

По его словам, опыт, накопленный Ахметвалиевой за эти годы, будет полезен на новом посту, где перед ней стоят задачи по обеспечению слаженной работы отдела, качественной подготовке мероприятий и контролю за исполнением регламентных процедур.

«Поздравляем Гульназ Нурисламовну с назначением. Рассчитываем на ее инициативность и профессионализм», – подчеркнул мэр.

#новое назначение
