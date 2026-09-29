Мэр Нижнекамска: Ремонт аэропорта Бегишево усилит развитие Камского кластера

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево имени Николая Лемаева станет одним из важных инфраструктурных проектов для Нижнекамска и всего Камского кластера. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Радмир Беляев, комментируя Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

По словам Беляева, ремонт полосы начнется в 2027 году в соответствии с поручением, озвученным руководителем республики.

«Для нашего города и всего Камского кластера это важный инфраструктурный проект», – подчеркнул мэр Нижнекамска.