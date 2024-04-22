Мэр Нижнекамска: «Поля собственников больше тушить не будем. Сгорят — сгорят»

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал наказывать владельцев сельскохозяйственных земель из-за возгораний на полях. На деловом понедельнике в Доме советов он заявил, что власти получают жалобы от сотрудников МЧС.

«Получаем много замечаний от МЧС республики и от Правительства в части того, что в Нижнекамске очень много пожарных ситуаций. Но почему-то я ни одного наказанного руководителя или собственника земель не видел», — отметил спикер.

За прошлый год зарегистрировано 190 пожаров, связанных с горением травы и мусора на полях. Муллин попросил наказывать всех, несмотря на принадлежность земель. Сегодня в муниципалитете нет свободных участков — у каждого есть собственник.

Градоначальник считает, что пожары случаются там, где земли используют не по назначению. В связи с этим он поручил провести инвентаризацию: обезопасить муниципальные участки и выдать предупреждения собственникам.

«Если случается пожар на той или иной территории, то работать уже именно с собственниками этих земельных массивов. И предъявлять им норматив административной практики», — сказал Муллин.

«Наша задача — сохранить жилые массивы и хозяйственные постройки, но не бегать по всем полям и тушить пожары на землях собственников. Больше поля собственников тушить мы не будем. Сгорят — сгорят, это не наши проблемы», — добавил он.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Нижнекамского района Рамиль Насибуллин доложил, что с наступлением тепла зафиксирован пока один факт горения сухостоя. Пожар произошел у села Прости. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.

Он также обратил внимание, что на территории соседних городов уже произошло более 30 пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора на общей площади свыше 1 га.

«От большого количества природных пожаров с наступлением тепла в Татарстане спасли обильные снегопады. Хочу напомнить, что в 2023 году за аналогичный период в Нижнекамском районе произошло 108 ландшафтных пожаров», — доложил Насибуллин.