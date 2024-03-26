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Мэр Нижнекамска принес извинения за крупную аварию на теплосетях города
Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин принес извинения за крупную аварию на теплосетях города. Видеообращение к горожанам он записал в своем телеграм-канале.
«К сожалению, у нас произошла авария. 16 домов не имеют отопления, а также два детских сада и одна школа», — сказал он.
Градоначальник отметил, что аварийные службы работали всю ночь, было найдено место порыва. Сейчас все силы брошены на то, чтобы завершить работы, восстановить отопление в домах и наладить горячее водоснабжение.
«В течение дня силами „Водоканала“ и управляющих компаний постараемся дать тепло нашим жителям. Приносим извинения нашим жителям по улицам Баки Урманче, Строителей и Химиков, где произошла авария», — уточнил глава района.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что замена сетей и труб водоснабжения обойдется Нижнекамску в 5-6 млрд рублей. Рамиль Муллин назвал проблемы жилищно-коммунального хозяйства главным направлением работ для Нижнекамска.
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