Мэр Нижнекамска проверил городские укрытия после обращений жителей

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев совместно с прокуратурой района проверил состояние городских укрытий по адресам, указанным в обращениях жителей. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

В ходе объезда глава города осмотрел подвальные помещения, находящиеся в ведении управляющих компаний «Эйбэт» и «Жилье».

«Первое, что хочу отметить по итогам обхода, есть подвалы, состояние которых не соответствует тому, что было указано в отчетах. Есть несколько точек, которые срочно нужно привести в порядок», – написал Беляев.

По его словам, управляющим компаниям уже поручено устранить выявленные нарушения. Речь идет о базовых требованиях к укрытиям кратковременного пребывания – доступности, освещении, наличии воды, аптечки и мест для сидения.

Также в ходе проверки выявлены подвалы, которые не могут использоваться в качестве укрытий из-за опасных спусков или наличия инженерных коммуникаций. Такие объекты, как отметил мэр, будут исключены из перечня.

Параллельно в городе проводится инвентаризация альтернативных площадок – подземных паркингов, торговых объектов и социальных учреждений, включая школы, детские сады и больницы.

Отдельное внимание, по словам Беляева, уделяется информированию жителей о ближайших укрытиях и обеспечению оперативного доступа в подвалы.

«Каждый житель должен четко понимать, куда идти в случае опасности: в свой дом, соседний или ближайший доступный объект», – подчеркнул он.

Кроме того, управляющим компаниям поручено назначить ответственных за своевременное открытие укрытий, а также рассмотреть возможность использования домофонов и электронных замков для быстрого доступа.

Как сообщил мэр, вопросы состояния укрытий и сроков устранения нарушений будут рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии.