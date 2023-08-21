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Мэр Нижнекамска: Необходимо развивать интерес к предпринимательству у молодого поколения
Необходимо развивать интерес к предпринимательству у молодого поколения, в Нижнекамске есть много площадок для развития своего дела в самых разных сферах. Об этом мэр Рамиль Муллин сказал на деловом понедельнике.
«Нужно вовлекать молодежь в предпринимательство, в Нижнекамске есть множество площадок для развития бизнеса. Здесь можно расти в самых разных направлениях: культура, гастрономия, продажи, образование, развлечения и многое другое», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
Начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства города Ильнар Сираев доложил о направлениях работы. Он отметил, что основная цель — создать комфортные условия для предпринимательской деятельности в Нижнекамске. Стратегия основана на принципах поддержки представителей бизнеса, привлечения инвестиций, развития торговой инфраструктуры, повышения качества услуг и продвижения местных предприятий.
В ближайшие годы планируется разработать программу поддержки стартапов, которая включает как и финподдержку, так и менторство и доступ к сети связей. Будут создаваться инкубаторы и акселераторы, где предприниматели смогут обучиться и получить необходимые ресурсы для своих проектов.
«Мы видим, что в нашем городе много молодых и талантливых людей, которые имеют потенциал стать успешными предпринимателями», — отметил докладчик.
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