news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 апреля 2026 19:09

Мэр Нижнекамска навестил в больнице пострадавших в пожаре на НКНХ

Читайте нас в
Телеграм
Фото: канал МАХ Радмира Беляева

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестил госпитализированных после пожара на «Ниднекамскнефтехиме». Вместе с ним к пациентам пришел гендиректор «Нидекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

«Самое главное – у всех наблюдается положительная динамика. Радует, что пациенты в хорошем расположении духа. Лечение проходит в штатном режиме, всем оказывается необходимая помощь, все для этого есть», – написал Беляев в соцсетях.

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. По последней информации, 11 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще 1 человек считается пропавшим без вести.

#Радмир Беляев #Нижнекамскнефтехим #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

5 апреля 2026
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
Новости партнеров