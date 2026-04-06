Мэр Нижнекамска навестил в больнице пострадавших в пожаре на НКНХ

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестил госпитализированных после пожара на «Ниднекамскнефтехиме». Вместе с ним к пациентам пришел гендиректор «Нидекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

«Самое главное – у всех наблюдается положительная динамика. Радует, что пациенты в хорошем расположении духа. Лечение проходит в штатном режиме, всем оказывается необходимая помощь, все для этого есть», – написал Беляев в соцсетях.

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. По последней информации, 11 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще 1 человек считается пропавшим без вести.