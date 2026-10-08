Мэр Нижнекамска напомнил о мерах безопасности во время угрозы атаки БПЛА

Радмир Беляев напомнил о мерах безопасности во время угрозы атаки БПЛА. Данный режим в настоящий момент действует в Нижнекамске, а также еще в шести городах Татарстана.

Если вы дома:

- укройтесь в помещении между несущими стенами — в ванной, санузле или коридоре;

- держитесь подальше от окон;

- соблюдайте правило двух стен: между вами и улицей должно быть не менее двух стен.

Если вы находитесь в торговом центре, офисе или другом здании:

- спуститесь на нижний этаж или в подвал;

- не пользуйтесь лифтом;

- отойдите от окон и переместитесь вглубь помещения.

Если вы на улице:

- покиньте автомобиль или общественный транспорт;

- как можно быстрее найдите ближайшее укрытие;

- если укрытия рядом нет — лягте на землю;

- сохраняйте спокойствие и предупредите окружающих.

Категорически запрещается:

- оставаться в зоне прямой видимости беспилотника;

- пытаться самостоятельно сбить БПЛА;

- приближаться к обломкам;

- вести фото- и видеосъемку.

Беляев подытожил свой пост в МАКС ссылкой на карту заглубленных помещений в Нижнекамске, пригодных для укрытия.