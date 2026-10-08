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Происшествия 8 октября 2026 06:24

Мэр Нижнекамска напомнил о мерах безопасности во время угрозы атаки БПЛА

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Радмир Беляев напомнил о мерах безопасности во время угрозы атаки БПЛА. Данный режим в настоящий момент действует в Нижнекамске, а также еще в шести городах Татарстана.

Если вы дома:
- укройтесь в помещении между несущими стенами — в ванной, санузле или коридоре;
- держитесь подальше от окон;
- соблюдайте правило двух стен: между вами и улицей должно быть не менее двух стен.

Если вы находитесь в торговом центре, офисе или другом здании:
- спуститесь на нижний этаж или в подвал;
- не пользуйтесь лифтом;
- отойдите от окон и переместитесь вглубь помещения.

Если вы на улице:
- покиньте автомобиль или общественный транспорт;
- как можно быстрее найдите ближайшее укрытие;
- если укрытия рядом нет — лягте на землю;
- сохраняйте спокойствие и предупредите окружающих.

Категорически запрещается:
- оставаться в зоне прямой видимости беспилотника;
- пытаться самостоятельно сбить БПЛА;
- приближаться к обломкам;
- вести фото- и видеосъемку.

Беляев подытожил свой пост в МАКС ссылкой на карту заглубленных помещений в Нижнекамске, пригодных для укрытия.

#атака БПЛА #нижнекамск #беспилотники
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