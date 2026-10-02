Мэр Нижнекамска намерен запретить прокат электросамокатов

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев намерен запретить прокат электросамокатов в городе. Об этом он заявил в прямом эфире в официальном интернет-сообществе местного исполкома.

«По прокатным самокатам мы будем принимать кардинальное решение. Мы видим, что прокатом пользуются не как общественными транспортом жители, а просто молодежь по двое-по трое [катается], занимается ерундой. Скорее всего, мы будем полностью запрещать прокат самокатов в нашем городе. Таким путем уже пошли многие города», – сказал градоначальник.

Беляев также отметил, что вопрос езды горожан на собственных электросамокатах требует решения на федеральном уровне. На уровне муниципалитета проводится профилактическая работа со стороны Госавтоинспекции и комиссии по БДД.