Мэр Нижнекамска: Магистрали научились вычищать от снега, дворы — нет

На центральных магистралях Нижнекамска дорожники научились вычищать снег, тогда как на дворовых территориях эта проблема так пока и не решена. Актуальные вопросы уборки города в зимнее время на деловом понедельнике затронул глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Максимально стараемся чистить город от бордюра до бордюра, вывозить снег, только в холода был приостановлен вывоз. Есть вопросы по внутриквартальным дорогам, особенно это касается колейности, заездов на придомовые территории. Есть вопросы к некоторым домоуправлениям. Изначально мы договорились с нашими управляющими компаниями, что максимально будем вывозить снег. Есть те, которые хорошо вывозят, а есть те, которые его складывают. Также есть вопросы по припаркованным авто», — отметил глава города и района.

По словам руководителя исполкома Нижнекамска Камиля Назмиева, в новогодние праздники первоочередной задачей, как и в будние дни, являлась уборка придомовых территорий, очистка автодорог, остановок и тротуаров, ведущих к объектам социального значения, а также к елочным площадкам.

Работа по уборке снега на основных автодорогах в период новогодних праздников была организована круглосуточно в две смены, 45 единиц техники ежедневно задействованы при выполнении работ по уборке дорожного полотна и вывозу снега. Дорожные рабочие занимаются очисткой тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок.

Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнялась противогололедная обработка дорог и тротуаров, израсходовано 772 тонны песко-соляной смеси, что составляет 8% от общего объема заготовленных реагентов (всего заготовлено свыше 7,5 тыс. тонн песка и 2,3 тыс. тонн соли). На снежные полигоны вывезено более 35 тыс. куб. метров снега.

Для уборки внутриквартальных проездов и придомовых территорий ежедневно привлекались примерно 43 единицы техники и 543 дворника. Что же касается городских систем жизнеобеспечения, то все структуры функционировали в штатном режиме. В системах электроснабжения и газоснабжения аварийных ситуаций не возникало, доложил глава исполкома города.