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Мэр Нижнекамска доставил в Лисичанск гуманитарный груз
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин посетил Лисичанск. Глава третьего по величине города Татарстана доставил в подшефную территорию гуманитарный груз – 10 тонн муки и оборудование необходимое для работы местных жилищников – запорную арматуру, инструменты, полипропиленовые трубы и т.д.
В сопровождении вице-премьера Республики Татарстан Евгения Варакина Рамиль Муллин посетил одно из дошкольных учреждений Лисичанска и побывал в пункте гуманитарной миссии из Набережных Челнов, где ежедневно готовят горячее питание для населения.
Кроме того, Рамиль Муллин встретился с нижнекамцами, участвующими в СВО и вручил им посылки с Родины.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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