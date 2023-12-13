Мэр Нижнекамска доставил в Лисичанск гуманитарный груз

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин посетил Лисичанск. Глава третьего по величине города Татарстана доставил в подшефную территорию гуманитарный груз – 10 тонн муки и оборудование необходимое для работы местных жилищников – запорную арматуру, инструменты, полипропиленовые трубы и т.д.

В сопровождении вице-премьера Республики Татарстан Евгения Варакина Рамиль Муллин посетил одно из дошкольных учреждений Лисичанска и побывал в пункте гуманитарной миссии из Набережных Челнов, где ежедневно готовят горячее питание для населения.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, Рамиль Муллин встретился с нижнекамцами, участвующими в СВО и вручил им посылки с Родины.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.