Мэр Нижнекамска: «Борьба за молодые кадры – наша задача номер один»

Вопрос воспитания и закрепления молодых кадров является краеугольным для Нижнекамска. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» рассказал глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин.

Он отметил ключевые составляющие вопроса: естественную миграцию населения, а также перспективы самореализации молодых людей на родной земле.

«Современная молодежь очень мобильна, она легко принимает решения о переезде по тем или иным причинам. И эти процессы идут не только у нас: из Нижнекамска едут в Казань, из Казани в Москву, а оттуда — в другие страны. Это было всегда», — объяснил Метшин.

По его словам, задачей местных властей является создание таких условий, при которых молодые люди могли бы раскрыть свой трудовой и жизненный потенциал без необходимости переезда в другой город. Сейчас только 21% нижнекамских выпускников 11-х классов остаются в городе. Такая статистика говорит о необходимости активизации работы в этом направлении, подчеркнул Метшин.

«Сегодня вопрос кадров является номером один, без этого невозможна реализация других программ и проектов», — заключил Айдар Метшин.