Мэр Нижнекамска: «Алкомаркетов в городе больше, чем социальных учреждений»

На деловом понедельнике мэр Нижнекамска Рамиль Муллин возмутился количеством алкомаркетов в городе. Также он заметил, что от горожан поступает много жалоб по количеству «наливаек». Руководитель призвал духовенство и учителей вести созидательную работу по оздоровлению нации.

«Во-первых, спрос рождает предложение. Мы не можем сегодня эту тему контролировать, мы не даём разрешение на строительство алкомаркетов. Это уже бизнес решает, кому арендовать. И я призываю бизнес, чтобы мы друг друга слышали. Есть минутная радость от получения прибыли, но если мы хотим все-таки, чтобы у города было хорошее наследие, мы должны понимать, чем мы торгуем, для чего мы торгуем, и как мы торгуем. Иногда пытаются нас обманывать, но нас обманывать не надо. Сколько было трагических случаев по продаже алкогольной продукции, не соответствующей стандартам. Сколько гибели ребят от употребления этой продукции», — отметил мэр.

Муллин также заметил, что кому надо – сам найдет алкогольный магазин. Однако в городе всюду встречаются рекламные вывески с алкопродукцией.

«Если посмотреть, „хлеб“ написано на вывеске 10 сантиметров. Рядом стоит любой алкомаркет с вывеской чуть ли не 50-70 сантиметров. И мы каждый раз боремся с несоответствием рекламной вывески, но это не только задача муниципалитета. Это должна быть общая задача, общее непринятие того, что сегодня происходит на алкогольном рынке», — призвал он.

Градоначальник заметил, что он ничего не имеет против продажи алкоголя, но при этом призвал предпринимателей нести чувство ответственности за город.

«У нас алкомаркетов больше, чем социальных учреждений. Давайте все-таки думать про будущее нашего города и максимально создавать условия для здорового образа жизни. Когда ребёнок каждый день видит и дома, и в магазине... Он думает, что это норма жизни, а впоследствии мы видим трагедию. Отравление одиннадцатилетних детей, десятилетних детей. Мы должны не только ограничением регулировать данный вопрос, а все-таки системной созидательной работой. Я прошу активистов, духовенство, учителей держать на особом контроле», — поручил Рамиль Муллин.

Начальник управления по поддержке и развитию предпринимательства Ильнар Сираев доложил, что, предположительно, до конца мая в силу вступят новые правила розничной продажи алкогольной продукции в Нижнекамске.

«Информируем вас о новом постановлении, регулирующем требования к расстоянию от торговых объектов, реализующих алкоголь, до образовательных учреждений и детских садов. Постановление проходит финальную стадию проверки в прокуратуре и вступит в силу в конце мая», — доложил докладчик.

Ключевым изменением станет минимальное расстояние, которое составит 50 метров, от торгового объекта до забора образовательного учреждения или детского сада. Расстояние измеряется от любой точки края здания торгового объекта до ближайшей точки забора образовательного учреждения.

По старой схеме расстояние считалось от забора школы, например, до входной двери торгового центра, но зачастую собственники магазинов розничной продажи алкоголя начали передвигать двери, чтобы создать 50-тиметровую зону. Новый порядок расчета расстояния позволит более точно определить соответствие торговых объектов установленным требованиям.

Цель постановления — защита детей и подростков от негативного влияния алкогольной продукции, а также создание безопасной и здоровой среды вблизи образовательных учреждений.

Те предприниматели, которые получили алкогольную лицензию, имеют право работать до окончания их лицензии. После окончания есть пролонгация однократная, потом магазин закрывается.

Магазины без лицензии, то есть так называемые «разливайки», должны закрыться после вступления постановления в силу.