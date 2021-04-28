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Ру Тат
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28 апреля 2021  12:08
Эльза Кузнецова

Айдар Метшин расскажет о жизни сел и строительстве соцобъектов в Нижнекамском районе

Айдар Метшин расскажет о жизни сел и строительстве соцобъектов в Нижнекамском районе
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Мэр Нижнекамска Айдар Метшин ответит на вопросы татарстанцев в онлайн-трансляции на страницах официальных сообществ Татарстана в социальных сетях.

Разговор будет посвящен развитию экономики, общественным пространствам, жизни в селах и деревнях. Жители республики узнают, как развиваются Нижнекамск и Нижнекамский район, что изменится в жизни нижнекамцев в текущем году, какие социальные объекты будут построены.

Прямой эфир с Метшиным начнется в 14.00 в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.

В ходе программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос — на самые распространенные и актуальные гость ответит в прямом эфире, а остальным пользователям ответят представители Фонда по завершении программы.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Татарстана с апреля прошлого года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. На вопросы жителей Татарстана уже ответили более 30 министров и руководителей различных ведомств республики. А в сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей Президент РТ Рустам Минниханов.

нижнекамский район айдар метшин прямой эфир
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