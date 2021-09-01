Мэр Нижнекамска Айдар Метшин принял участие в открытии детского сада после реконструкции

Сегодня после реконструкции в Нижнекамске состоялось торжественное открытие детского сада №11 «Березка». В мероприятии принял участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин и депутат Госдумы Олег Морозов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Дошкольное образовательное учреждение на 162 места (общая площадь составила 2,6 тыс. кв. метров) было построено в 1969 году, и с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Из республиканского бюджета на реконструкцию детсада было выделено более 24 млн рублей по программе капитального ремонта образовательных учреждений.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин приветствовал воспитанников детского сада.

«Детство — это замечательная пора, — сказал глава района. — Наша ответственность, как взрослых, создавать условия для комфортного развития наших детей. Я желаю, чтобы вы, ребята, были здоровы и с удовольствием развивались».

Депутат Госдумы Олег Морозов поделился своими воспоминаниями о 1 сентября.

«Я помню свое 1 сентября, когда был первоклассником. Это почему-то не забывается, все другое стирается, а вот пионерский галстук, первая октябрятская звездочка, первая учительница остаются в памяти... Я помню до сих пор как ее зовут — Анна Андреевна — и как она меня ругала. Это всё самые яркие воспоминания и для маленьких граждан нашей республики, и для родителей, и для воспитателей, для которых это дело всей их жизни, чтобы детишки выросли, получили профессию и образование, и были счастливы», — рассказал парламентарий.

Детский сад закрылся на ремонт 1 февраля, ребят расформировали по близлежащим учреждениям. Родители дошкольников и сотрудники сада помогали в подготовке здания к ремонту — освобождали от мебели и оборудования.

Строители заменили инженерные сети, электрику, трубы водоснабжения и канализации, в том числе всю сантехнику, отремонтировали кровлю и оконные блоки, расширили и отремонтировали центральный вход. За счет перепланировки помещений на втором этаже появился спортивный зал, а на первом — медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, хлораторная.

Также оборудован оздоровительный блок с галакамерой, комнатами ароматерапии и приема кислородного коктейля, массажным кабинетом. Ремонтники также реконструировали прачечную, оборудовали помещение для сушки белья.

Ремонтные работы шли в активном темпе и не прекращались даже в выходные дни.

Благодаря спонсорской поддержке компании «Татнефть» частично обновлена детская мебель и технологическое оборудование прачечной и пищеблок на сумму 4 млн рублей. Благодаря программе «Доступная среда» установлены пандус и туалетная комната на первом этаже для лиц с ограниченными возможностями.

Заведующая детским сада Римма Яхина рассказала, что в дошкольном учреждении расположены восемь групп и половина из них ясельные. Кроме того, у детского сада очень удобное расположение и отличная транспортная развязка. Малышей привозят даже с дальних микрорайонов, улиц Гайнуллина и Табеева.

Что касается безопасности детей, то для охраны учреждения оборудован специализированный пост в соответствии со всеми требованиями.

Теперь здесь созданы все условия для того, чтобы воспитатели смогли работать, реализуя свои самые интересные идеи и задумки для развития малышей. Так, в 2022 году планируется завершить устройство игровых площадок для прогулок, там установят деревянное покрытие.

Кроме того, в Нижнекамске после капитального ремонта открылись еще два детских сада: в городе — детский сад №33 и районный в Шингальчах.