Айдар Метшин осмотрел строящиеся объекты здравоохранения в Нижнекамске

Глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин посетил объекты здравоохранения в городе химиков, где идет капитальный ремонт.

По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, первым пунктом назначения стала площадка под строительство центра экстренной медицины.

Главный врач Нижнекамской центральной районной больницы Марс Мустафин рассказал, что строительство нового центра позволит оперативно и качественно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. В центр смогут обращаться нижнекамцы для экстренной и неотложной помощи. Завершить строительство планируется в конце 2022 года.

«На данный момент готовится площадка под строительство будущего центра медицины», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы муниципалитета.

Айдар Метшин подчеркнул, что необходим комплексный подход, помимо строительства, центру необходимо современное оборудование. «Это очень важный объект. Нижнекамцы должны получать высокого уровня помощь», — добавил глава района.

Мэр Нижнекамска также ознакомился с ходом второго этапа ремонта хирургического корпуса Нижнекамской центральной районной больницы. Четырехэтажное здание было построено в 1984 году. В 2020-м был выполнен ремонт одного крыла здания, сейчас работы ведутся во второй половине корпуса. В лечебном корпусе № 3 уже завершен ремонт оперблока, хирургического отделения и сейчас работы ведутся в гинекологическом и реанимационном отделениях.

Ремонт ведется в рамках республиканской программы капитального ремонта стационаров. Завершить работы планируется к августу текущего года.

Далее Айдар Метшин посетил стационар детской городской больницы с перинатальным центром, где прошел первый этап капитального ремонта. На его работы по республиканской программе выделено 200 млн рублей.

В стационаре расположены операционный блок, реанимационное, два хирургических, педиатрическое, пульмонологическое, физиотерапевтическое отделения, а также приемный покой и травмпункт.

Шестиэтажное здание было построено в 1986 году. Главный врач Рамиль Хамидуллин отметил, что частичный ремонт здесь проводился лишь в начале 2000-х. Сейчас же для маленьких пациентов обустроена палата интенсивной терапии, лор-смотровая, в операционном блоке еще появилась комната подготовки к наркозу, а также выхода из него — раньше этих локаций здесь не было. Нижнекамцам за медицинской помощью приходилось ездить в другие города.

Кроме того, в палатах после ремонта появились санузлы, а рядом с постом организовали открытую игровую зону.

Айдар Метшин обратил внимание главного врача на необходимость украсить палаты рисунками: «В больнице детям не должно быть грустно. Просто светлые комнаты хорошо, но нужно добавить ярких красок», — посоветовал градоначальник.

Планируется, что полностью стационар детской больницы будет отремонтирован в течение двух лет.

Фотографии: пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.