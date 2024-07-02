Мэр Набережных Челнов встретился с бойцами, вернувшимися с СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны специальной военной операции, а также находящимися на реабилитации после полученных на СВО травм. Встреча традиционно прошла в мэрии города за чашкой чая и беседами о службе военных в «горячей» точке.

Боец с позывным Спец рассказал о том, что он, в частности, участвовал в штурме Угледара. За это его наградили медалью второй степени «За воинскую доблесть» – самую ценную для мужчины. После сражений в этом населенном пункте многие его товарищи не вернулись, некоторые получили ранения, но сейчас уже постепенно восстанавливаются и возвращаются в строй.

Военный с позывным Мияги подчеркнул, что настрой у всех боевой, абсолютно все настроены на победу. Вспомнил защитник Отечества и про то, как освобождали населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике.

«Самое жесткое – это было в Бердычах, жестче еще не видел, и надеюсь, что больше не придется видеть <…> Обстрелы конкретные со стороны ВСУ, ну и с нашей стороны тоже. “Птички”, “камикадзе” – все подряд», – вспоминает он.

Их боевой товарищ с позывным Термит, который находится в зоне СВО почти два года, отметил, что военным особенно приятно получать письма со словами поддержки и гуманитарную помощь от неравнодушных россиян со всех уголков страны. И конечно, особенно важно, что их поддерживают родные люди.

«Родные поддерживают постоянно. Без связи оказываешься на какое-то продолжительное время, на неделю-две, а они не перестают писать. Постоянно пишут, звонят. Когда уже приходишь [с задания], с настроением открываешь телефон и просто понимаешь, что тебе писали каждый день по 700 сообщений. Приятно было», – поделился боец.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заверил бойцов в том, что город и район продолжат оказывать поддержку им и их семьям.

«В тылу мы находим возможности для того, чтобы поддержать ваши семьи. У кого есть дети прекрасно, наверное, знаете, кто ходит в детский сад, в школу – все затраты мы взяли на себя», – заключил градоначальник.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.