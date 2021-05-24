Мэр Набережных Челнов сделал прививку от Covid-19

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает Управление по информационной политике и связям с общественностью исполкома города.



Вакцинация проходила в медицинском кабинете исполкома, где Наиль Магдеев поставил первый компонент вакцины «Спутник V». Перед вакцинацией он получил консультацию от заведующей дневным стационаром, врача-гериатра Госпиталя для ветеранов войн Фариды Шарифуллиной, а также прошел стандартный медосмотр.



«В данном случае абсолютно правильно поступаем, вакцинируясь. Обезопасим себя, своих родных, близких и коллег. По крайней мере не будем распространителями этой страшной болезни. Это тоже очень важно», — отметил градоначальник.

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Источник: nabchelny.ru

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