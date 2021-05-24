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Ру Тат
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24 мая 2021  16:37
Эльвира Мухаметдинова

Мэр Набережных Челнов сделал прививку от Covid-19

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает Управление по информационной политике и связям с общественностью исполкома города.

Вакцинация проходила в медицинском кабинете исполкома, где Наиль Магдеев поставил первый компонент вакцины «Спутник V». Перед вакцинацией он получил консультацию от заведующей дневным стационаром, врача-гериатра Госпиталя для ветеранов войн  Фариды Шарифуллиной, а также прошел стандартный медосмотр. 

«В данном случае абсолютно правильно поступаем, вакцинируясь. Обезопасим себя, своих родных, близких и коллег. По крайней мере не будем распространителями этой страшной болезни. Это тоже очень важно», — отметил градоначальник. 

Источник: nabchelny.ru

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