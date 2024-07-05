Мэр Набережных Челнов передал бойцам на СВО радиостанции

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев лично передал шефскую помощь военнослужащему специальной военной операции, который приехал на родину в краткосрочный отпуск. Боец получил двухдиапазонную и носимую радиостанции, которые помогают обеспечивать пехоте проход и прикрытие. Мощность последней – 10 ватт, а диапазон связи – 12 км. Также в ней есть защита от влаги и пыли, что позволяет пользоваться станцией даже под водой на глубине до 1 метра.

«Эти радиостанции нам очень необходимы. Они дальнего действия и не прослушиваются, обеспечивают связь хорошую и своевременную – это самое главное. Боевой дух, конечно, от этого у нас поднимается. Мы работаем от этого лучше и быстрее», – прокомментировал боец.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Шефскую помощь бойцам СВО Набережные Челны оказывают на регулярной основе. Помимо этого, посылки со всем необходимым для них собирают волонтеры, различные городские организации и неравнодушные жители.

«Будем поддерживать наших воинов, понимая, что они защищают нашу мирную жизнь, свободу и независимость нашей страны, и они – настоящие Герои!» – заключил Магдеев.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой