Мэр Москвы сравнил производительность труда в Европе и России

Производительность труда в Европе выше, чем в России, потому что в европейских городах высокая концентрация населения. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова приводит газета «Известия».

Он отметил, что в России граждане трудятся с утра до вечера, но при этом есть страны, где производительность труда все равно выше. В качестве примера мэр столицы привел Италию.

«Посмотрите… на итальянцев: обед, сиеста, пивка попили, поели, поспали. В пятницу короткий рабочий день, в субботу и воскресенье никто не работает», — рассказывает Собянин.

Аналогичная ситуация в Германии: там никто не будет работать сверхурочно, а если такое произойдет, то профсоюзы закроют такие предприятия, отмечает Собянин.

Причина же такой высокой производительности труда в Европе – высокая концентрация населения, уверен Собянин.

«Один официант (в Европе) может обслужить 10 человек в среднем, а у нас (в России) – два. У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек, а у них – 30», - приводит пример мэр Москвы.