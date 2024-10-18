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Мэр Москвы сравнил производительность труда в Европе и России
Производительность труда в Европе выше, чем в России, потому что в европейских городах высокая концентрация населения. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова приводит газета «Известия».
Он отметил, что в России граждане трудятся с утра до вечера, но при этом есть страны, где производительность труда все равно выше. В качестве примера мэр столицы привел Италию.
«Посмотрите… на итальянцев: обед, сиеста, пивка попили, поели, поспали. В пятницу короткий рабочий день, в субботу и воскресенье никто не работает», — рассказывает Собянин.
Аналогичная ситуация в Германии: там никто не будет работать сверхурочно, а если такое произойдет, то профсоюзы закроют такие предприятия, отмечает Собянин.
Причина же такой высокой производительности труда в Европе – высокая концентрация населения, уверен Собянин.
«Один официант (в Европе) может обслужить 10 человек в среднем, а у нас (в России) – два. У нас в среднем водитель автобуса перевезет 10 человек, а у них – 30», - приводит пример мэр Москвы.
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