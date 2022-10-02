Мэр Менделеевска Радмир Беляев посадил новые деревья в городе

Сегодня в Менделеевске посадили более 40 новых деревьев и кустарников. Участие в посадке принял глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

К градоначальнику присоединились силовой блок, руководители предприятий, организаций, бюджетных учреждений, члены Общественного совета, Союза пенсионеров, экоактивисты, председатели территориальных общественных самоуправлений, ученики школ.

Общими усилиями на Аллее Героев были высажены 24 липы, в парке «Ушковские острова» — 12 голубых елей и две туи. Также пять кустов жасмина появились возле площади ДК им.С.Гассара. Места посадки и виды деревьев были выбраны ландшафтным дизайнером МУП «Управление благоустройств».

После посадки все смогли угоститься горячим чаем и ароматной выпечкой.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, в общей сложности за осенний период в Менделеевске будет высажено более 200 деревьев.