Мэр Менделеевска призвал сотрудников администрации общаться с населением в соцсетях

Активнее отвечать на вопросы менделеевцев в соцсетях призвал сотрудников исполкома глава Менделеевского района Радмир Беляев. О востребованности и открытости власти в социальных сетях говорил он на совещании в администрации, пишут «Менделеевские новости».

Радмир Беляев поручил пресс-службе исполкома проработать вопрос о ведении личных инстаграм-аккаунтов руководителей.

Общий результат будет зависеть от того, насколько «оперативно мы будем рассказывать в социальных сетях о том, что делается в районе, и как быстро будем отвечать на запросы жителей», заметил Радмир Беляев.

Этот вопрос становится более актуальным в преддверии Года цифровизации в Татарстане, которым станет наступающий год. Поэтому планируется, что сотрудники исполкома пройдут обучение по работе в социальных сетях.

«Наша общая задача – повысить уровень работы с ИТ-технологиями и новыми медиа», – подчеркнул руководитель района.