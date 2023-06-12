Мэр Мариуполя сообщил, сколько лет уйдет на полное восстановление города

Восстановить Мариуполь после боев, которые проходили в рамках военной спецоперации, планируется в течение трех лет. Такие планы озвучил мэр города Олег Моргун, отметив, что в восстановлении помогают многие российские регионы.

Этот год Моргун назвал «ударным» по темпам работ. На сегодня ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов – жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», – цитирует его ТАСС.

В федеральной программе восстановления Мариуполя участвуют 16 регионов, в строительстве задействованы 25 тыс. рабочих.

Напомним, Мариуполь перешел под контроль российских военных в апреле прошлого года. Однако бои за промзону и завод «Азовсталь» продолжались до 20 мая – в этот день Минобороны РФ отчиталось о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских военных.