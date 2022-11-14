Мэр Лениногорска навестил мобилизованных земляков в «Казань Экспо»

Фото: «Лениногорские вести».

Мэр Лениногорска Рягат Хусаинов навестил мобилизованных земляков в «Казань Экспо». Мужчины тепло встретили чиновника, который передал привет от родных и гостинцы. Об этом сообщают «Лениногорские вести».

Мобилизованные рассказали главе о трудовых буднях, поделились впечатлениями о новых военных навыках. Вскоре они ожидают отправку в зону СВО.

Рягат Хусаинов пожелал соотечественникам скорейшей победы и возвращения домой к своим семьям.

Кроме того, индивидуальные предприниматели, организации и неравнодушные жители города и района собрали гуманитарный груз объемом более 1,5 тонны.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.