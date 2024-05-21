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Мэр Лениногорска доставил в Лисичанск очередную партию гуманитарного груза
Жители Лениногорского района РТ отправили очередную партию гуманитарного груза в Лисичанск. Большегруз в Луганскую народную республику сопроводил мэр Лениногорска Рягат Хусаинов.
«Наши люди как только слышат, что мы собираемся с гуманитарной помощью на Донбасс, сразу стараются чем-то помочь – бизнесмены, предприятия, простые жители города и района. Я хочу искренне поблагодарить своих земляков за это», – отметил глава Лениногорского муниципального района.
По словам Рягата Хусаинова, с каждым приездом в Лисичанск он с радостью отмечает, что все больше людей стали возвращаться в родные города.
«Жизнь налаживается. Видны изменения – восстанавливаются дома, инфраструктура. Дай бог, чтобы лисичане как можно скорее зажили мирной жизнью, а мы им в этом поможем», – отметил Хусаинов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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