Мэр Лаишева: М12 даст мощный импульс бизнесу и окажет мультипликативный эффект на район

Строительство федеральной трассы М12 даст мощный импульс развитию транспортной инфраструктуры и положительно скажется на развитии бизнеса в Лаишевском районе Татарстана. Перспективами дорожного строительства в районе на итоговой сессии Совета района поделился глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«Строительство федеральной трассы М12 будет большим преимуществом при реализации инвестиционных программ как небольшими компаниями, так и крупными холдингами, в том числе иностранными, и окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие в целом нашего района», — отметил докладчик.

Кроме того, из доклада Зарипова следует, что принято решение о расширении федеральной трассы Казань — Оренбург от Международного аэропорта «Казань» до села Державино, включающем обход села Сокуры. Сдача объекта запланирована на 2024 год.

В 2021 году в рамках реализации дорожных работ в поселениях района было построено и отремонтировано 13,5 километра местных дорог на общую сумму 143 млн рублей, в том числе в селе Столбище — на 80 млн рублей.

Программа дорожных работ на 2022 год предусматривает выделение 161 млн рублей, 90 млн рублей из которых будут направлены на строительство и ремонт дорог в самом Лаишеве.