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Ру Тат
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Политика
26 января 2023  11:47

Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Киеве. Он призвал жителей столицы Украины укрыться в безопасных местах.

«Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях», — написал глава городской администрации.

Затем мэр Киева уточнил, что несколько взрывов прозвучали в Днепровском районе города. По его словам, оперативные службы уже выехали на место происшествия.

Позднее городская военная администрация Киева добавила, что в Голосеевском районе города упала часть ракеты, причем в результате инцидента, по ее информации, есть пострадавшие.

Ранее украинские СМИ рассказали о серии взрывов в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях. Перед этим по всей стране объявили воздушную тревогу.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября — через два дня после диверсии на Крымском мосту, которую, по данным российских властей, организовали спецслужбы Украины.

#спецоперация на Украине #Украина #ракетный удар
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