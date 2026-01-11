Мэр Киева признал, что Украина не может защитить даже свою столицу

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина не располагает достаточными ресурсами для отражения ударов с воздуха, даже в столице.

«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве», – заявил он в интервью немецкой газете Bild.

Он также сообщил о критической ситуации с электро- и водоснабжением в Киеве, отметив, что инфраструктура города сейчас «в высшей степени критическая».