news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 11 января 2026 16:28

Мэр Киева признал, что Украина не может защитить даже свою столицу

Читайте нас в
Телеграм

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина не располагает достаточными ресурсами для отражения ударов с воздуха, даже в столице.

«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве», – заявил он в интервью немецкой газете Bild.

Он также сообщил о критической ситуации с электро- и водоснабжением в Киеве, отметив, что инфраструктура города сейчас «в высшей степени критическая».

#Украина #киев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

10 января 2026
Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

10 января 2026