Мэр Казани занял первое место в рейтинге медиаэффективности руководителей Татарстана

Агентство «ПромРейтинг» опубликовало очередное исследование медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Татарстана за второй квартал 2023 года. Первое место в нем занял мэр Казани Ильсур Метшин.

По данным исследования, глава столицы Татарстана увеличил свой показатель почти вдвое по сравнению с первым кварталом. «Заметно меньше стало негатива в комментариях, зато появилось больше положительных откликов», – отмечается в документе.

Сам квартал не был заполнен лишь вопросами ЖКХ, в отличие от предыдущего. Прошло множество культурных событий. В СМИ случались регулярные инфоповоды по капремонту, строительству, благоустройству, где Метшин лично контролировал ход работ. Дополнительный импульс инфоповодам придавали соцсети.

Фото: © скрин с сайта promrating.ru

На втором месте рейтинга расположился прокурор РТ Илдус Нафиков. Исследование отмечает активность прокуратуры в СМИ и соцсетях.

Топ-3 рейтинга замыкает мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Показатель мэра Автограда заметно ниже, чем кварталом ранее. На этом сказалось снижение активности, особенно в соцсетях.