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Мэр Казани занял первое место в рейтинге медиаэффективности руководителей Татарстана
Агентство «ПромРейтинг» опубликовало очередное исследование медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Татарстана за второй квартал 2023 года. Первое место в нем занял мэр Казани Ильсур Метшин.
По данным исследования, глава столицы Татарстана увеличил свой показатель почти вдвое по сравнению с первым кварталом. «Заметно меньше стало негатива в комментариях, зато появилось больше положительных откликов», – отмечается в документе.
Сам квартал не был заполнен лишь вопросами ЖКХ, в отличие от предыдущего. Прошло множество культурных событий. В СМИ случались регулярные инфоповоды по капремонту, строительству, благоустройству, где Метшин лично контролировал ход работ. Дополнительный импульс инфоповодам придавали соцсети.
На втором месте рейтинга расположился прокурор РТ Илдус Нафиков. Исследование отмечает активность прокуратуры в СМИ и соцсетях.
Топ-3 рейтинга замыкает мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Показатель мэра Автограда заметно ниже, чем кварталом ранее. На этом сказалось снижение активности, особенно в соцсетях.
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