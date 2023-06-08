Мэр Казани выступил на Всемирной ассамблее местных и региональных властей

Фото: пресс-служба ВАМРВ

Мэр столицы Татарстана и президент Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA) Ильсур Метшин сегодня выступил на открытии съезда Всемирной ассамблеи местных и региональных властей (ВАМРВ) в столице Кении Найроби. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Сегодня мы должны приложить дополнительные усилия для формирования Новой городской повестки дня как важнейшего строительного блока для реализации целей устойчивого развития и подчеркнуть роль локализации как катализатора всех глобальных программ развития. Я как президент UNACLA обязуюсь приложить максимум усилий в этом направлении», — заверил мэр Казани в своей речи.

По мнению Метшина, эта повестка — «для людей, для планеты, для местной демократии, для управления в партнерстве». При этом он признал, что сейчас только немногие страны мира находятся в подходящей политической ситуации и имеют возможности сделать городскую повестку дня реальностью.

«Двигаться в этом направлении необходимо всем для сохранения и продвижения общих благ, особенно воздуха, воды и почвы, и для реализации права на всеобщий и эффективный доступ к жизненно важным ресурсам», — подчеркнул мэр столицы Татарстана.

Ильсур Метшин также упомянул основные направления работы для повышения потенциала местных и региональных органов власти. По его словам, это активизация партнерских отношений для многоуровневого и межсекторного управления и содействия более эффективному планированию и инновациям, высвобождение финансовых ресурсов для устранения инвестиционного разрыва в интересах местного экономического развития и устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики, расширение участия местных и региональных органов власти в национальных координационных механизмах по реализации целей устойчивого развития.

На съезде обсудят реализацию программы развития городов и повестки устойчивого развития до 2030 года. Событие приурочено к проводимой в эти же дни второй сессии Ассамблеи ООН по устойчивому развитию городов (ООН-Хабитат). В мероприятиях сессии примут участие государства — члены Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения и родственные организации ООН, различные межправительственные организации, представители местных и региональных властей.