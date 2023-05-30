Мэр Казани встретился с военными и пообещал закупить для них новое оборудование

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился в КЦ «Сайдаш» с участниками военной спецоперации, которые сейчас находятся в отпуске. В числе прочего они рассказали главе города о том, какие нужды на сегодня есть у военных, попросили квадрокоптеры, тепловизоры и другое оборудование. Метшин пообещал закрыть эти потребности, сообщает его пресс-служба.

Один из военных отметил, что нужны сегодня автомобили «УАЗ», переносные душевые кабины, вода, в том числе питьевая, приборы ночного видения, датчики движения и телевизоры. В ответ глава города попросил подготовить полный список необходимого оборудования.

«Мы посмотрим, что сможем приобрести, что успеем до вашего отбытия – купим. Будем решать эти вопросы», – заверил он.

Еще один военный попросил ввести льготные ставки на ипотеку для участников спецоперации. Метшин пояснил, что для этого необходимо вносить изменения на республиканском или федеральном уровнях. Он отметил, что соответствующие предложения формируются. «<…> Надеюсь, что нас услышат», – добавил он.

Встреча завершилась вручением наград. Так, двое военнослужащих по указу Президента РФ Владимира Путина получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, военным вручили рюкзаки с гидраторами, коллиматорные прицелы, крепления на автомат, тактические аптечки и перчатки.

Напомним, военные начали отбывать из зоны проведения спецоперации в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Путин в послании Федеральному Собранию – он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.