Мэр Казани сообщил об ошибках при подготовке городских убежищ

Сегодня во время прямого эфира оперативного штаба мэр Казани Ильсур Метшин высказался о состоянии убежищ на случай ЧС.

«Вчера мы внимательно следили за социальными сетями, за настроением людей, за их переживаниями. От многих горожан получили обратную связь, из которой четко было понятно, что у людей нет понимания, как вести себя в данной ситуации. Кто-то был информирован, кто-то не знал куда идти и как себя вести», – высказался Ильсур Метшин.

Градоначальник отметил, что были проведены совещания в штабе ЧС и велась работа с управляющими компаниями.

«Все разговоры на случай атаки домов так и остались разговорами. Где-то были закрыты подвалы, где-то были недоступны укрытия. Поэтому алгоритм действий мы оперативно разослали через социальные сети и СМИ. Но я хотел бы понять объективную информацию об укрытиях. Мы договаривались не просто на словах, были соответствующие решения городского штаба для управляющих компаний. Они должны были провести комплекс работ по подготовке укрытий и информированию жителей», – добавил он.

Мэр Казани попросил доложить о работе по подготовке укрытий заместителя руководителя исполкома Казани, курирующего вопросы ЖКХ и гражданской защиты, Искандера Гиниятуллина.

«Для укрытия населения в чрезвычайных ситуациях в Казани используются подвальные помещения, цокольные этажи жилых домов, заглубленные станции метрополитена, паркинги и иные объекты», – отчитался Искандер Гиниятуллин.

В Казани насчитывается 5971 многоквартирный дом, и из них 1209 подвальных помещений могут использоваться, как временные убежища. В них могут укрыться 80% от общего количества жителей города, сообщил он.

«На укрытиях и бомбоубежищах размещены информационные таблички с указанием номера телефона должностного лица управляющей компании, а также ответственного лица, старшего по дому, у которого находятся ключи от защитного сооружения», – добавил он.

Информация об ответственных лицах также размещена в общедомовых чатах.

«Мы отслеживали информацию от жителей, получали от них обратную связь, читали комментарии в социальных сетях. Нами получена и отработана адресная информация по недоступности к убежищам по 30 адресам, мы в течение дня провели по этим домам работу», – указал Искандер Гиниятуллин.

Среди выявленных чиновниками проблем: отсутствие организованного хранения ключей, невозможность предоставления их по первому запросу, а также случаи затопления подвальных помещений. Кроме того, заместитель главы исполкома Казани указал на недостаточный уровень осведомленности оперативных дежурных служб управляющих компаний.

«Были зафиксированы случаи, когда диспетчеры не смогли дать внятный ответ жителям. Над этим нам тоже сейчас предстоит оперативно поработать», – сказал Искандер Гиниятуллин.

Также будет решаться вопрос доступности ключей от убежищ, заключил он.