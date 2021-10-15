Мэр Казани вручил учителю года Марии Головановой грант на 1 млн рублей

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с финалистом всероссийского конкурса «Учитель года» Марией Головановой, которая вошла в пятерку лучших педагогов страны и стала советником министра просвещения РФ.

«Я поздравляю вас с победой, вы большая молодец, быть в пятерке лучших учителей страны — это достойный показатель, мы гордимся вами», — сказал градоначальник. Он вручил благодарственное письмо мэра Казани и грант на 1 млн рублей на повышение квалификации, образовательную и другую деятельность.

Голованова работает учителем английского языка в гимназии №122 им. Зайцевой Московского района Казани. Как она рассказала, пройти в финал ей помог республиканский этап конкурса, поскольку он был максимально приближен к федеральному уровню.

На победу во всероссийском конкурсе «Учитель года» претендовали 83 учителя со всей страны, 15 из них боролись за право выйти в суперфинал. Учителем года России 2021 года стала преподавательница физики гимназии №16 Тюмени Екатерина Костылева.