Мэр Казани возложил цветы к мемориалу у школы, где погибли дети

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня возложил цветы к стихийному мемориалу у гимназии №175, в результате нападения на которую погибли семеро школьников и двое педагогов.

Как отмечает официальный Telegram-канал мэрии, глава города приехал к стенам подвергшейся атаки школы сразу после перенесенной операции.

«Страшная трагедия, которая произошла в мирное время, в солнечный день. <…> Мы хотим выразить искренние соболезнования всем родным, близким, родителям. Сделаем всё возможное и невозможное, чтобы спасти тех людей, которые находятся в больницах», — пообещал Ильсур Метшин, комментируя случившееся накануне.

Мэр столицы Татарстана заметил, что подобные стихийные мемориалы возникли не только в Казани, но и по всей стране, а также за ее пределами. «Люди несут свои цветы, игрушки — частичку своего сердца, выражая солидарность с семьями из Казани», — констатировал он.

Особое внимание Метшин уделил действиям педагогов гимназии, которые позволили избежать увеличения числа жертв. «Отдельные слова благодарности директору школы и коллективу учителей, которые сделали всё от них зависящее, чтобы большей трагедии не случилось. Хотя то, что случилось, — это ужасно», — подчеркнул мэр.

«<…> мы разделяем скорбь и утрату наших детей, наших учителей. Вечная им память», — заключил Ильсур Метшин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера, 11 мая, на казанскую гимназию №175 было совершено нападение. Жертвами 19-летнего стрелка стали семеро детей и две учительницы, 21 человек был госпитализирован. Позднее один ребенок был выписан, пятеро детей и трое взрослых самолетом доставлены в Москву.

Соболезнования в связи с трагедией направили Президент России Владимир Путин, главы регионов, лидеры зарубежных стран, в том числе Венгрии, Словакии и Узбекистана. К ним присоединились представители США, Турции, Ирана и ряда других государств.

Фото: kzn.ru.