Мэр Казани: Водителям снегоуборочной техники подняли зарплаты, но их все равно не хватает

В Казани заработные платы водителям снегоуборочной техники подняли до 70 тысяч рублей, но специалистов по-прежнему не хватает. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявил мэр Ильсур Метшин.

Он рассказал, что власти Казани в этом году получают огромное количество жалоб, обращений и просьб по поводу уборки снега в городе. Ситуация осложняется рекордными осадками, которыми заваливает весь Татарстан.

«За декабрь в столице Татарстана мы получили полуторамесячную норму осадков, за январь — двухмесячную, а за первые дни февраля снега выпало как за весь месяц», — отметил мэр.

По словам спикера, дорожные службы работают в усиленном режиме, практически без остановки. В среднем на уборку улиц выходят более 700 единиц техники. Дорожники также работают на пределе своих сил, но и их косит «омикрон». «Порядка трети работников в сфере благоустройства сегодня на больничном», — отметил градоначальник.

Метшин добавил, что в прошлом году людей не хватало даже на закрытие одной смены, поэтому с тех пор водителям и механизаторам в зимние месяцы подняли заработную плату до 70 тысяч рублей. «Конечно, это не самые большие деньги, но это нормальная сумма для тех, кто находится в поиске работы», — высказался мэр.