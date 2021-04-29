Мэр Казани уверен, что изучение родного языка начинается с семьи

В прямом эфире мэр Казани Ильсур Метшин ответил на вопрос, посвященный Году родных языков и национальному единству, объявленному в этом году в Татарстане. Один из жителей столицы поинтересовался, знают ли его подчиненные татарский язык, а также посоветовал градоначальнику «заставить» работников выучить родной язык, если они его не знают.

«Заставить, конечно, можно, но эффективнее, когда человек сам хочет выучить язык», — отметил Метшин.

В качестве примера Ильсур Метшин рассказал о себе. До трех лет он не знал ни единого слова на русском языке и только когда пошел в детский садик, а потом и в школу, выучил этот язык.

В своей семье Ильсур Метшин разговаривает исключительно на татарском языке. «У нас в семье — это норма, и средний сын, и дочь, и младший говорят только на родном языке. Прежде всего, это дело семьи», — сказал мэр Казани.

«Прежде всего необходимо говорить на татарском языке в своих семьях, читать сказки детям, смотреть фильмы», — резюмировал мэр.

Также Метшин напомнил, что в этом году в Казани состоится множество событий, посвященных Году родных языков.