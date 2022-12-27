Мэр Казани: С трепетом жду не новогодние носки от любимой жены, а доклад начальника ГУВД

В новогодние праздники охране общественного порядке в Казани будут уделять особое внимание, пообещал мэр города Илсьур Метшин на итоговой пресс-конференции с журналистами, которая проходит в Ратуше. Он призвал с уважением относиться к работе правоохранительных органов.

«Спасибо нашим правоохранительным органам. Честно говоря, с трепетом жду не -то новогодние носки или бритву от любимой жены, а именно как начальник ГУВД будет докладывать о том, что все прошло спокойно, без поножовщины, без огнестрела, и все десять дней праздника с 30 декабря до 9 января прошли спокойно. МВД республики, Управление ФСБ по Татарстану – все они работают в очень, очень напряженном режиме и обеспечивают безопасность нашей столицы республики. Надеемся на их профессионализм, дай Бог спокойно все прйодет».

Как ранее сообщали власти города, в день открытия елочных городков задействуют 258 сотрудников полиции, 105 – Росгвардии, 111 муниципальных служащих и 44 работника ЧОП. За каждым районом города закреплены ответственные из числа руководителей Управления МВД России по Казани, которые будут осуществлять контроль за оперативной обстановкой в елочных городках. В ночь с 31 декабря на 1 января привлекут 342 сотрудника полиции, 100 – Росгвардии, 15 муниципальных служащих и 44 работника ЧОП. На Рождество будут работать 249 полицейских.