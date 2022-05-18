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Ру Тат
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Казань
18 мая 2022  16:59
Эльза Кузнецова

Мэр Казани: «Рассматривается три места для переноса парка Кырлай»

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На сегодняшний день исполком Казани прорабатывает три возможных точки локации для переноса парка «Кырлай», на месте которого планируется возвести Соборную мечеть. Об этом в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» сообщил мэр Ильсур Метшин.

С большой долей вероятности всего парк разместится в углу возле торгового центра «Парк Хаус». «Мы договорились с руководством республики и даже Президент пообещал, что примет личное участие», — сказал градоначальник.

Под эти цели планируется выделить порядка 14 га земли. «Сейчас „Кырлай“ занимает 4 гектара земли, здесь земли будет в три раза больше и транспортная составляющая очень удобная», — перечислил мэр плюсы новой локации. 

Есть и другие рабочие варианты под перенос аттракционов. «Мы обязательно скажем все плюсы и минусы и вместе примем это решение», — пообещал Метшин.

#Ильсур Метшин #кырлай
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