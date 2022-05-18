Мэр Казани: «Рассматривается три места для переноса парка Кырлай»

На сегодняшний день исполком Казани прорабатывает три возможных точки локации для переноса парка «Кырлай», на месте которого планируется возвести Соборную мечеть. Об этом в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» сообщил мэр Ильсур Метшин.

С большой долей вероятности всего парк разместится в углу возле торгового центра «Парк Хаус». «Мы договорились с руководством республики и даже Президент пообещал, что примет личное участие», — сказал градоначальник.

Под эти цели планируется выделить порядка 14 га земли. «Сейчас „Кырлай“ занимает 4 гектара земли, здесь земли будет в три раза больше и транспортная составляющая очень удобная», — перечислил мэр плюсы новой локации.

Есть и другие рабочие варианты под перенос аттракционов. «Мы обязательно скажем все плюсы и минусы и вместе примем это решение», — пообещал Метшин.