Мэр Казани проверил ход ремонта дорог на улицах Амирхана Еники и Товарищеской

Фото: пресс-служба Мэрии Казани

В Казани продолжаются масштабные дорожные работы, охватывающие в этом году более 170 участков. Сегодня мэр города Ильсур Метшин провёл выездное совещание на улицах Амирхана Еники и Товарищеской, где в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется первый этап капитального ремонта.

Работы на этих улицах начались по обращениям жителей Вахитовского района. На объектах задействованы около 20 рабочих и 14 единиц техники. Подрядчики ведут замену дорожного полотна, расширяют пешеходные зоны, строят велосипедные дорожки и устанавливают дополнительные дождеприемники — в частности, на улице Еники, где регулярно происходят подтопления в период осадков.

На улице Амирхана Еники, на участке в 430 метров, укладывают новое покрытие и обновляют тротуары. На улице Товарищеской ремонтируют 450-метровый участок проезжей части и тротуаров, соединяющих её с улицей Вишневского. Общий объем выполненных работ уже достиг 57%.

Проект также предусматривает улучшение транспортной доступности поселка Калуга. Вторым этапом станет реконструкция улицы Центральной, которая соединит этот район с улицами Еники и Товарищеской, обеспечив удобный въезд с улицы Вишневского.

Ремонт ведётся в соответствии с городскими, республиканскими и федеральными программами. На текущий момент завершены работы на 65% запланированных объектов. Отдельное внимание уделяется не только проезжей части, но и пешеходной инфраструктуре, а также элементам безопасности — от дорожных знаков и ограждений до искусственных неровностей.

Завершение первого этапа работ ожидается к 30 августа.