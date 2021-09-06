Мэр Казани призвал ловить «злодеев», которые расклеивают объявления на столбах

Мэр Казани Ильсур Метшин на традиционном деловом понедельнике призвал соответствующие службы ловить «злодеев», которые расклеивают объявления на столбах наружного освещения.

Генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков рассказал, как в организации борются с расклейкой объявлений на столбах. «Практика показывает, что очищенная от объявлений опора обрастает рекламными листовками буквально на следующий день. „Казэнерго“

регулярно очищает опоры, но объявлений меньше не становится. На нас за это регулярно налагаются штрафы», — отметил докладчик.

Абдулхаков также рассказал, что сотрудники организации звонили по телефонам, указанным в объявлениях. Также столбы пытались защитить металлической сеткой на уровне двух метров. Однако и эти методы не сработали, а расклейщики объявлений умудряются вешать объявления выше этой сетки.

Ильсур Метшин согласился, что расклейка объявлений на опорах освещения — тема болезненная. По его словам, частично она решается при поддержке УВД. Он посоветовал АО «Казэнерго» объединиться с соответствующими органами и установить на перекрестках камеры видеонаблюдения.

«Это порча имущества, должны быть заявления от собственников — в данном случае от АО „Казэнерго“. Есть соответствующее административное наказание, при повторном — уголовное. Это же не инопланетяне ночью листовки вешают. Работайте!» — призвал мэр Казани.

«На камерах есть [лица], нет камер — значит, ставьте. Мы такое внимание уделяем благоустройству, внешнему облику и чистоте города! Применяйте закон. Я жду действенных мер, совместных с УВД. И не рассказывайте мне, что того не можете поймать, этого. Есть телефоны, есть видеокамеры, есть личный состав. Выходите из штаба, ногами походите и поймайте этих злодеев!» — напутствовал мэр.