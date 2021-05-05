Мэр Казани предложил внедрить в поселках мешочный сбор мусора

Мэр Казани Ильсур Метшин объехал несколько проблемных точек города, в которых жители жаловались на несвоевременный вывоз мусора, и призвал регионального оператора с большей ответственностью выполнять свою работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ильсур Метшин посетил поселок Алтан Приволжского района, где два бункера для сбора бытовых отходов были переполнены, мешки валялись на земле. «В этом году твердых коммунальных отходов в два-три раза больше, потому что в прошлом году из-за пандемии многие не участвовали в субботниках. Плюс майские праздники, очень много людей отдыхают на дачах. Мы вывозим мусор ежедневно», — объяснил генеральный директор регионального оператора, который отвечает за вывоз мусора с территории Казани и западной зоны Татарстана, ООО «УК «ПЖКХ» Сергей Богатов.

Глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров отметил, что основная проблема в поселках — это плотная застройка, при этом всего одна контейнерная площадка на большое количество домов. «Не каждый собственник жилья захочет, чтобы перед его домом установили бункер», — сказал он.

В качестве альтернативы Ильсур Метшин предложил внедрить в поселке мешочный сбор мусора. Такая практика уже применяется в 9 из 97 поселков Казани. Суть способа в том, что по улицам частного сектора ездит мусороуборочная машина и забирает пакеты с мусором у каждого дома. «Но этот метод будет работать, только если вывоз будет производиться точно по часам. Однако такие вопросы нужно решать только в диалоге с жителями», — отметил мэр.

Затем мэр Казани посетил поселки Вишневка и Привольный. Председатель ТОС Марат Вагизов отметил, что здесь мусор складируют по 5 тыс. домов ежедневно. Проблему усугубляет тот факт, что некоторые жители выбрасывают строительные отходы в бункеры, предназначенные для бытовых. Мэр города поручил установить камеры видеонаблюдения для фиксации нарушителей.