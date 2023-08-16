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Общество 16 августа 2023 13:09

Мэр Казани предложил разработать постоянно действующую программу соципотеки для учителей

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Мэр Казани предложил разработать постоянно действующую программу соципотеки для учителей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разработать программу соципотеки для учителей попросил мэр Казани Ильсур Метшин. С таким предложением глава города обратился к руководству Татарстана на заседании республиканского августовского совещания педагогических работников.

«Прошу поддержать наше предложение и разработать постоянно действующую программу социальной ипотеки для учителей и льготного арендного жилья», – сказал градоначальник.

В этом году в казанском микрорайоне М-14 по программе соципотеки квартиры получили 70 педагогов, напомнил Метшин. Он поблагодарил за помощь в этом Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#соципотека
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