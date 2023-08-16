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Новости Татарстана и Казани
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Мэр Казани предложил разработать постоянно действующую программу соципотеки для учителей
Разработать программу соципотеки для учителей попросил мэр Казани Ильсур Метшин. С таким предложением глава города обратился к руководству Татарстана на заседании республиканского августовского совещания педагогических работников.
«Прошу поддержать наше предложение и разработать постоянно действующую программу социальной ипотеки для учителей и льготного арендного жилья», – сказал градоначальник.
В этом году в казанском микрорайоне М-14 по программе соципотеки квартиры получили 70 педагогов, напомнил Метшин. Он поблагодарил за помощь в этом Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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