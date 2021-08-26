Мэр Казани предложил перевести родительский контроль питания в школах в электронную форму

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил перевести родительский контроль школьного питания в электронный формат. Об этом градоначальник заявил на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«С января 2021 года в казанских школах заработал родительский контроль питания школьников. Эта практика показала себя с хорошей стороны. И эту работу необходимо продолжить в новом учебном году. Формат можно поменять – сделать электронное приложение», – сказал Метшин.

По его словам, в школах Казани функционирует 181 пищеблок, в том числе 66 школьных ресторанов. В 2019 году была проведена масштабная модернизация школьных столовых на общую сумму 260 млн рублей. «Был проведен капитальный ремонт в 36 столовых, которые нуждались в нем в первоочередном порядке», – подчеркнул глава города.

В этом году в образовательных учреждениях Казани капитально отремонтировали еще 44 столовые, которые переоборудованы в формат школьного ресторана.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил ввести бесплатное горячее питание для школьников начальных классов с 1 сентября 2020 года.