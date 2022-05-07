Мэр Казани поздравил 96-летнего ветерана с Днем Победы

Сегодня в Казани с наступающим Днем Победы поздравили 96-летнего ветерана Великой Отечественной Петра Кильганова. Во дворе дома №41 по улице Сибгата Хакима состоялся концерт, который мог услышать не только виновник торжества, но и его соседи и все желающие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С праздником ветерана поздравил мэр Казани Ильсур Метшин. «Вы не только ковали Победу, но и после войны восстанавливали хозяйство в республике. Спасибо вам за ваш труд, Петр Федорович», — подчеркнул он и вручил Кильганову медаль 100-летия ТАССР.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Также участника Великой Отечественной поздравили активисты агитбригады. Молодые люди организовали концерт во дворе его дома, исполнив песни военных лет. Сам Петр Кильганов наблюдал за номерами из ретроавтомобиля. Послушать знакомые композиции собрались и соседи ветерана.

Петр Кильганов рассказал, что пришел в военкомат, едва ему исполнилось 17 лет. Он проходил учебу в инженерных войсках, а затем попал на Белорусский фронт. Участвовал в форсировании рек Неман, Висла, Одер, где и встретил Победу. После войны вернулся в родное село Урюм в Тетюшском районе, где работал охранником на железной дороге, фрезеровщиком и строгальщиком на заводе КОМЗ. В 1986 году ушел на заслуженный отдых.

Ветеран ежегодно участвует в Параде Победы, проводит встречи с молодежью. Признается, что любит общаться с детьми и подростками, рассказывать им о событиях тех лет.

За доблестную службу в годы Великой Отечественной войны ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сейчас в Казани проживают почти 5,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной, из которых 132 являются непосредственными участниками войны.