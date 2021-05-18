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Ру Тат
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18 мая 2021  10:26
Полина Шевчук

Мэр Казани поручил оперативно расследовать сообщения о минировании городских школ

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Как стало известно ИА «Татар-информ», сегодня около девяти часов утра на почту школы №67 пришла анонимка от якобы сообщника казанца, неделю назад устроившего стрельбу в школе №175. В анонимке злоумышленник грозится взорвать учебное заведение.

Учащихся и персонал школы эвакуировали. На месте работаю сотрудники экстренных служб.

«На фоне этих событий находятся люди, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах, подогревают тревогу людей», – напомнил Ильсур Метшин.

Напоминаем, что за ложные сообщения об акте терроризма злоумышленникам грозит штраф до 700 тыс. рублей либо срок до пяти лет лишения свободы.
 

фейки минирование школы
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