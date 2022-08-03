Мэр Казани поручил дооснастить школьные классы для особенных детей

В столице Татарстана будут отремонтированы и дооснащены 136 кабинетов в 45 школах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Пять лет назад такими классами были оборудованы лишь 34 школы. Мэр Казани Ильсур Метшин на XV сессии Казгордумы в Ратуше поручил уделить пристальное внимание этой работе.

«За ближайшие 2-3 года необходимо оснастить эти кабинеты всем необходимым оборудованием. Это особенные дети, и к ним необходимо особенное отношение», — подчеркнул градоначальник.

Замруководителя исполкома по соцвопросам Гузель Сагитова доложила, что всего в столице Татарстана функционируют девять государственных коррекционных школ, работающих по пяти нозологиям.

По четырем нозологиям, включая расстройство аутистического спектра, задержку психического развития, нарушение интеллекта (синдром Дауна) и нарушение опорно-двигательного аппарата, требуются специальные условия — создание специальных или ресурсных классов.

«На сегодняшний день с учетом потребностей детей необходимо отремонтировать и переоборудовать 136 кабинетов в 45 школах, которые будут оснащены специальными партами, сенсорными комнатами и другим специальным оборудованием», — сообщила Сагитова.

В 312 муниципальных детских садах, 26 частных детсадах, 10 дошкольных отделениях, двух прогимназиях и одном Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения ведется большая коррекционная работа. На сегодня открыто 655 групп для более 10 тыс. детей по разным нозологиям, где к школьному возрасту до нормы корректируется развитие большинства детей, добавила замруководителя исполкома.