Мэр Казани поделился опытом трансформации городской среды на «Территории смыслов»

Мэр Казани Ильсур Метшин поделился опытом трансформации городской среды на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Он поучаствовал в сессии-дискуссии «Неравнодушные горожане и мегаполис: опыт Казани».

Ильсур Метшин продемонстрировал, как изменилась Казань с 2005 года. Перед руководством стояла задача сделать город «модным», привлекательным для молодежи с точки зрения инфраструктуры, социальной сферы и досуга. Для этого определили ключевые смыслы, которые начали транслировать.

«Мы поняли, что Казань — это магнит, который должен притягивать лучшие умы Поволжья и Урала. Город всегда был одним из крупнейших образовательных центров, который готовил ведущие кадры. Образование — драйвер развития Казани. На сегодняшний день у нас 37% абитуриентов из других регионов России и из зарубежья», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Фото: предоставлено пресс-службой форума «Территория смыслов»

Градоначальник рассказал о подготовке к Всемирной летней Универсиаде 2013 года и о том, как событие повлияло на образ жизни Казани. Метшин отметил, что событие объединило всех казанцев — от бизнесменов и врачей до волонтеров и таксистов. Люди чувствовали причастность к мероприятию мирового уровня, рассказал Метшин молодежи из других регионов России.

Участники форума интересовались реализацией масштабных проектов, развитием территорий, привлечением ресурсов и работой со студентами. Дискуссия также затронула темы семейных ценностей и трансформации городской среды. Метшин рассказал, как ему удавалось найти нестандартные выходы из сложных ситуаций и добиться выдающихся результатов в различных сферах.

«Я принимаю участие в форуме „Территория смыслов“ уже второй раз. Для меня большая честь представлять на этом форуме Татарстан и Казань. Форум позволяет встряхнуться, расширить границы. Мне нравится, что здесь можно познакомиться с таким большим количеством талантливых молодых людей. Студенты, молодые ученые, предприниматели, медики, волонтеры, кого здесь только нет, и это очень вдохновляет. Чувствую себя частью настоящей команды», — заключил мэр Казани.

Фото: предоставлено пресс-службой форума «Территория смыслов»

Юбилейный десятый Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходит с 1 по 30 августа на территории Мастерской управления «Сенеж». В ходе второго заезда «Созидание» с 7 по 11 августа проходят две смены: «Территория развития» и «Территории поддержки». Участниками заезда стали 500 человек, в числе которых представители некоммерческих организаций и социальных учреждений, сотрудники благотворительных фондов, молодежь, работающая в корпорациях, а также волонтеры от 18 до 35 лет.

Работа форума продлится до 30 августа 2024 года. Образовательная программа смены «Территория поддержки» подготовлена и проводится Фондом президентских грантов. Организатором форума «Территория смыслов» является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).