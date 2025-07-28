Мэр Казани поблагодарил горожан за культуру вождения и уважение на дорогах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике поблагодарил горожан за изменения, которые произошли в отношении людей к городу, к окружающим и к правилам дорожного движения.

«Не часто мы это делаем, но я искренне хочу поблагодарить всех наших водителей, как общественного транспорта, так и личного автотранспорта, наших пешеходов. Потому что помню, как сердце кровью обливалось – у нас из окошек личного автотранспорта летело все, что может быть: бычки, спички, банки», – сказал Метшин.

Особым рубежом он назвал первый день Универсиады – международных летних студенческо-молодежных спортивных соревнований, которые прошли в столице Татарстана в 2013 году. По словам градоначальника, они стали символом нового этапа в жизни города.

«Мы видим, как пропускают вежливо пешеходов на перекрестках. Что-то вылетающее из окна – это уже ЧП городского масштаба. Давайте и дальше уважительно относиться к нашему городу, друг к другу, к труду, к пешеходам, к водителям», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Мэр также обратил внимание на рост взаимоуважения на дорогах: водители все чаще пропускают пешеходов без конфликтов, а в знак благодарности включают аварийку. Он подчеркнул, что вместе с обновленной инфраструктурой меняется и атмосфера в Казани, создавая комфорт для жителей и гостей.

«Я от имени нашей команды искренне благодарю наших дорогих и любимых жителей Казани. Давайте становиться еще лучше», – заключил Метшин.