Мэр Казани отправил татарстанским бойцам в зону СВО бронежилеты и электрогенераторы

Военнослужащие из Татарстана, находящиеся в районе проведения специальной военной операции, скоро получат новую партию специализированного оборудования, предоставленную мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Комплектация включает в себя такие предметы, как тепловизоры, портативные радиостанции, бронежилеты, коллиматорные прицелы, дизельные и бензиновые электрогенераторы, медицинские аптечки и спальные мешки. Список был составлен на основе запросов от самих военных и их близких.

Фото: © Мэрия Казани

Доставка такого рода спецснаряжения в зону операции осуществляется на регулярной основе. В ответ на обращения к мэру Казани, военные уже получили восемь транспортных средств, 121 радиостанцию с таким же количеством запасных аккумуляторов, 111 оптических прицелов, 119 креплений для автоматического оружия, 70 тактических медицинских комплектов, 49 тепловизоров и 31 прибор ночного видения. Кроме того, поступают запросы на отправку оборудования и инструментов для улучшения бытовых условий военных.

Дополнительно, каждые полтора-два месяца из Казани в Лисичанск и Рубежное отправляются грузовики с гуманитарной помощью для местного населения этих городов.